СБУ спростовує заяву щодо можливості участі її співробітників у злочинних діях

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві СБУ.

«Сьогодні народним депутатом України Андрієм Кожем’якіним зроблена заява, в якій висловлюються підозри на адресу Служби безпеки України щодо можливості участі її співробітників у злочинних діях.

Оприлюднені припущення, що не мають під собою ніякого підґрунтя, є образливими для усього особового складу української спецслужби. Протягом 22-річної історії незалежної Української держави, незважаючи на різні етапи її становлення та розвитку, Служба безпеки України була й залишається державним органом, який беззастережно стояв і стоїть на сторожі основ національної безпеки України: її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, конституційного ладу та державної безпеки», - наголошується у документі.

В СБУ підкреслили, що «жодного разу українська спецслужба не дала можливості використати себе у досягненні будь-яких політичних цілей, тим більше протиправним шляхом». «Абсолютну більшість особового складу СБУ складають співробітники, особистості й громадянська позиція яких формувалися у незалежній сучасній Україні. Визначальними підходами у їх ставленні до виконання службового обов’язку є патріотизм і професіоналізм. Тому спроби протиставлення Служби безпеки Україні українському народові принижують кожного офіцера, кожного співробітника, які день і ніч чесно й самовіддано виконують свій обов’язок», - заявляють в СБУ.

При цьому у документі зауважили, що «тим більше прикро, коли такі заяви звучать з вуст не лише кадрового офіцера Служби у минулому, а й одного з її колишніх очільників».

«Не хочеться вірити, що той, хто виходить перед людьми з подібними заявами, маючи власний спецслужбівський досвід, допускає можливість її задіяння у протиправних сценаріях, спрямованих проти життя й безпеки людей», - додали в СБУ.

У відомстві вважають, що «ці підозри не сприяють ані дотриманню громадського порядку, ані досягненню консолідації в суспільстві, чого ми всі сьогодні найбільше потребуємо».

СБУ просить громадян не сприймати на віру «такі безвідповідальні заяви політиків» та пам’ятати, що дотримання прав і свобод людини й громадянина є одним з основоположних принципів діяльності Служби.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Кожем`якін заявив, що співробітників Служби безпеки «спонукають» до скоєння терактів у багатолюдних місцях.

“На сьогоднішній день існує загроза і серйозна небезпека, яка може перетворити мирні протестні акції українського народу в криваву трагедію. До нас надходять тривожні сигнали про те, що співробітників Служби безпеки України спонукають до організації й виконання дій, м`яко кажучи, які суперечать законодавству України, та можуть потягнути за собою серйозні наслідки”, - сказав Кожем`якін.

За його словами, існує ймовірність, що “тривожні сигнали про так звані замінування Київського метрополітену, аеропортів та інших об`єктів можуть перетворитися у реальний терористичний акт. Не хочеться вірити у те, що виконавцями таких дій можуть бути фахівці спецслужб України, в даному випадку конкретно Служба безпеки України”.

“Головними мішенями розглядаються такі об`єкти, де найбільше скупчуються люди, тобто метро, вокзали, торговельні центри, звісно, і наш Майдан”, - сказав Кожем’якін.