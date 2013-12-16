Томбінський вважає принизливою залежність України від ціни на газ

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання дискусійного клубу сказав Надзвичайний і Повноважний Посол ЄС в Україні Ян Томбінський.

Він повідомив, що “нація, яка налічує 46 мільйонів, у якій є стільки ресурсів і можливостей, дуже шкода, що вся суверенність нації залежить від ціни на одну сировину, від вартості на газ. Таким чином суверенність України залежить від невеличкої суми підтримки від МВФ, але це принизливий фактор для країни і усього народу”.

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Також він відзначив, що «нам як партнерам України» треба зробити все, щоб визначити довготерміновий стабільний спосіб вирішення ситуації. «Як допомогти економіці України бути більш стійкою до майбутніх криз, бо в минулі десятиріччя не знайшли ефективного способу посилення суверенітету та економіки України. В економічних термінах Україна є однією з країн, що програла Європі. А якщо порівняти ВВП з 2010 до 2012 року, ми можемо побачити, скільки часу і можливостей були змарновані. Постає питання, чи нам варто продовжувати так і надалі, бо ми зможемо знайти іншу модель роботи. Чи можемо ми знайти інший спосіб як зарадити Україні в довготерміновій перспективі до нових стандартів в економіці, бо якщо економіка покращиться, будуть кращі стандарти національної безпеки, кращі стандарти для життя людей”, - зазначив посол.