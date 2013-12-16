Суд продовжив Маркову термін арешту до 13 лютого 2014 року

Печерський районний суд продовжив термін утримання під вартою екс-депутату від Партії регіонів Ігорю Маркову до 13 лютого 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосила слідчий-суддя Катерина Москаленко, задовольнивши таким чином клопотання слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління МВС України за погодженням з Генеральною прокуратурою.

Як зазначається в рішенні суду, «слідчий-суддя, вивчивши матеріали справи, заслухавши думки сторін, вважає, що обставини, викладені слідчим, є поважними і доходить до висновку, що підозрюваний може переховуватись від органів слідства, впливати на свідків, експертів, слідчих, знищити докази».

У той же час суд вирішив, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково. Зокрема суд враховує той факт, що Кримінально-процесуальний кодекс передбачає продовження терміну утримання особи під вартою до 60 діб, а не до 4-х місяців, як зазначається у клопотанні сторони обвинувачення.

Таким чином, суд призначив термін утримання Маркова під вартою строком на 3 місяців і 22 дні, тобто до 13 лютого 2014 року.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному суді Києва протягом 5 днів з моменту його оголошення.

Після оголошення рішення суду Марков, звертаючись до слідчого-судді, сказав, «нічого, ще не довго вашій банді залишилось. Я тут ні за що сиджу».

У свою чергу, сторона захисту Маркова в коментарі журналістам заявила, що обов'язково оскаржуватиме рішення суду.