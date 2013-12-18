Влада України перебуває на фінансовому гачку Путіна - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

«Сьогоднішня українська влада знаходиться на серйозному фінансовому гачку Президента Володимира Путіна», - зазначив експерт.

На переконання Чалого, Росія буде намагатися легітимізувати підписані 17 грудня в Москві угоди через Верховну Раду України.

За словами експерта, підписавши документи, Янукович забезпечив собі певну паузу, «тобто Україну не було доведено до економічного банкрутства за допомогою російських грошей». «Фактично Янукович проміняв стратегічні інтереси України на фінансову та економічну підтримку з боку Росії свого режиму. Вийти з цієї ситуації буде дуже складно», - додав він.

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Чалий вважає, що тепер буде відбуватися поступова інтеграція України у Євразійській економічний союз.

«Найгірше, що навіть після зміни влади в Україні на гачку опиниться будь-хто, хто прийде на заміну Віктору Януковичу. Ці економічні капкани розставлені дуже щільно», - переконаний він.

За словами Чалого, керівництво України, поступово втрачаючи довіру на Заході, абсолютно не відновило її на Сході. «Ставлення як до слабкого партнера. Росія завжди із слабкими діяла наступально, використовуючи всі методи», - сказав він.

Чалий прогнозує, що після підписання угод з Росією відбудуться кадрові зміни. «Після всіх цих домовленостей очевидно, що програла Україна, я думаю, програла і Росія, виграв режим Володимира Путіна, виграло російське лоббі в Україні, яке зараз підніме голови і буде ширитися. Я думаю, за цим послідують і кадрові призначення, оскільки надані кошти треба контролювати», - сказав він.

Водночас, на переконання Чалого, політика Росії все одно зазнає краху, оскільки об’єктивно Україна буде наближатися до Європи.