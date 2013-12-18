Кабмін так і не вніс до Ради обіцяний проект держбюджету

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на власні джерела.

Раніше в ході сьогоднішнього засідання бюджетного комітету розглядалися поправки до держбюджету на 2013 рік. Паралельно в ході засідання Комітету Ради з питань митної та податкової політики йшло обговорення узгоджених з урядом парламентських законопроектів, які передбачають збільшення податкових надходжень до держбюджету.

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Згідно попередніми даними, в якості базового показника пропонується прогноз номінального ВВП у розмірі 1,65 трлн грн при споживчої інфляції на рівні 8,3% і доходах зведеного (консолідованого) бюджету - 540 млрд грн.

Зростання мінімальної заробітної плати і соціальних виплат передбачається в три етапи протягом 2014-го і за підсумками року повинен скласти 8,3%.

Як повідомлялося раніше, спочатку при розгляді проекту держбюджету передбачалося розгляд двох сценаріїв розвитку економіки на 2014 рік, розрахованих Мінекономрозвитку за станом на кінець листопада 2013 р.

Так, відповідно до першого, більш помірного сценарію (експерти називали його і більш обґрунтованим), розрахунковий показник номінального ВВП становив 1,54 трлн грн, а за другим - 1,57 трлн.

При цьому його значення на нинішній рік було перераховано Мінекономрозвитку в бік зниження (від закладених в держбюджеті 1,58 трлн грн до 1,44 трлн).

тобто, номінальне зростання ВВП в 2014 році по першому варіанту повинен був скласти 6,9% (при споживчої інфляції 3,8% грудень до грудня м.р.), а з другого - 9% (при інфляції - 4%).

Зростання реального ВВП передбачався, відповідно, - 1,8 і 2,8%.

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців - 480 (1-й сценарій) і 487 млрд. грн. (2-й), а середньомісячна номінальна заробітна плата - 3480 і 3520 грн.

Як очікувалося, дефіцит зовнішньоторговельного балансу може скласти $ 9,8 млрд по першому і $ 11,3 млрд - за другим сценарієм. При цьому прогноз на нинішній рік переглянутий з передбачених у держбюджеті на поточний рік $ 14,99 млрд до $ 11,3 млрд в 2014 році.