У Києві до чемпіонату Європи побудують тренувальну базу з баскетболу

У рамках підготовки до проведення фінального турніру чемпіонату Європи з баскетболу, що відбудеться наступного року в Києві, розпочинається будівництво тренувальної бази з баскетболу. Вже підписане відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації. Згідно з документом, Департамент освіти і науки, молоді та спорту передає комунальному підприємству «Спецжитлофонд» функції замовника на виконання підготовчих робіт для забезпечення будівництва об’єкта «Тренувальна база з баскетболу на проспекті Генерала Ватутіна у Деснянському районі міста Києва».

У профільному департаменті зазначають, що після завершення будівництва споруда буде зарахована до комунальної власності територіальної громади міста.

На виконання нових соціальних ініціатив Президента Віктора Януковича «Діти – майбутнє України» на базі сучасної баскетбольної арени буде створена дитячо-юнацька спортивна школа з баскетболу, а також працюватимуть гуртки та секції з ігрових видів спорту.

Як повідомляє прес-служба КМДА, наразі у столиці функціонує 267 фізкультурно-спортивних клубів, у яких займаються 166 тис. осіб. Крім того, у Києві працює 78 спортивних підліткових клубів, які відвідують 8,8 тис. дітей. Також у 95 дитячо-юнацьких спортивних школах, де набули розвиток 90 видів спорту, займається понад 36,5 тис. дітей.