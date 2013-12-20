Міліція буде розслідувати напад на штаб Євромайдану у Харкові

12:41, 20 грудня 2013
Політика
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У Харкові міліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на штаб місцевого Євромайдану.  

Міліція відкрила кримінальне провадження. / Фото : kharkov.comments.ua

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, повідомлення про факт пошкодження вікон у приміщенні, розташованому по вулиці Римарська, надійшло сьогодні, 20 грудня, о 4:20.

На місце події виїхало керівництво Дзержинського РВ та слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що в будинку, де невідомі особи побили скло у вікнах, розташовано Харківське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта».

За словами свідків, вдалося з’ясувати, що рано вранці невідомі особи розбили шибки у 4 вікнах - у 2-х з внутрішнього двору та 2-х зовні, а на стіни та на ґанок вилили фарбу.

Слідчий відділ Дзержинського райвідділу міліції за цим фактом відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 (хуліганство) ККУ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4-х років. Ведеться подальша перевірка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі стався напад на штаб харківського Євромайдану.

5 грудня невідомі відібрали у активістів місцевого Євромайдану генератор. 13 грудня невідомі підпалили орендований активістами місцевого Євромайдану мікроавтобус. За цими фактами порушені кримінальні провадження. Слідство триває.

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