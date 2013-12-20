Фоменко залишиться тренером збірної України по футболу до 2015 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо за підсумками засідання Конгресу Федерації футболу України.

Фоменко очолив національну збірну рівно рік тому, в грудні 2012 року, встигнувши після цього провести вражаючу серію з восьми безпрограшних ігор поспіль.

В останньому вирішальному матчі відбіркового циклу Чемпіонату світу-2014 команда під його керівництвом поступилася Франції з рахунком 0:3.

Проте прогрес команди, яка зайняла 18-те місця в рейтингу ФІФА, став очевидний, і тренерові було вирішено довірити місце в команді до кінця відбіркового циклу Євро-2016.