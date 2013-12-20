Янукович доручив Азарову зменшити вартість електроенергії
14:13, 20 грудня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович ставить перед урядом завдання зменшити вартість електроенергії для споживачів.
Янукович виступає за зменшення вартості електроенергії / Фото : Veer
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди Дня енергетика України та церемонії запуску «Гідроагрегату №2» Дністровської ГАЕС, Янукович сказав, що здешевлення електроенергії стане базою для подальшої модернізації та розвитку економіки всієї України.
За його словами, саме на це спрямовані переговори щодо зменшення вартості російського природного газу. «І це нам вдалося. Нині ціна газу становить 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Це дасть змогу державі суттєво заощадити кошти на електроенергію і тепло», - підкреслив Янукович.
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