Опозиція зустріне Новий рік на Майдані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу у Штабі національного спротиву повідомив народний депутат України від «УДАРу» Сергій Аверченко.

Він також закликав всіх киян та гостей столиці долучитись до святкування Нового року на Майдані.

У той же час, депутат від «Свободи» Михайло Блавацький зазначив, що 1 січня на Майдані Незалежності буде цікава новорічна програма. Він також додав, що планується і присутність лідерів опозиції.

«1 січня на Майдані буде серйозна новорічна програма, також будуть присутні лідери опозиції, народні депутати та багато українців... Буде весело та красиво. Буде цікава концертна програма і вже сьогодні підбираються артисти і ведучі цієї програми», - сказав політик.

Блавацький також зауважив, що біля КМДА стоятиме новорічна ялинка, а також закликав киян долучитись до її прикрашання.