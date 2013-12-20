Азаров: ЄС перед самітом у Вільнюсі не погоджувався давати Україні 20 млрд євро

Про це він заявив в прямому ефірі програми Шустер Live на телеканалі Інтер.

Він повідомив, що перед підписанням отримував неофіційну інформацію про готовність ЄС виділити такі кошти, проте єврокомісар з розширення та політики сусідства Штефан Фюле не підтвердив її в телефонній розмові.

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«Я не пам`ятаю, що така обіцянка була», - сказав єврокомісар, повідомив Азаров.

Прем`єр також підкреслив, що ЄС не міг прийняти рішення про виділення коштів без внесення їх в видаткову частину бюджету ЄС.

«Ніхто з відповідальних осіб ЄС навіть близько не захотів чути про цю цифру», - зазначив Азаров.

При цьому прем`єр повідомив, що має намір направити у видання Financial Times запит у зв`язку з публікацією.

”Я завтра ж напишу запит і попрошу, щоб ця газета зіслалася на реальне джерело”, - заявив Азаров.