Азаров: ЄС перед самітом у Вільнюсі не погоджувався давати Україні 20 млрд євро
Прем`єр-міністр України Микола Азаров спростовує інформацію видання Financial Times, яка посилаючись на джерело повідомила про те, що Європейський Союз перед самітом у Вільнюсі погоджувався виділити 20 мільярдів євро фінансової допомоги Україні в разі підписання угоди про асоціацію.
Про це він заявив в прямому ефірі програми Шустер Live на телеканалі Інтер.
Він повідомив, що перед підписанням отримував неофіційну інформацію про готовність ЄС виділити такі кошти, проте єврокомісар з розширення та політики сусідства Штефан Фюле не підтвердив її в телефонній розмові.
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«Я не пам`ятаю, що така обіцянка була», - сказав єврокомісар, повідомив Азаров.
Прем`єр також підкреслив, що ЄС не міг прийняти рішення про виділення коштів без внесення їх в видаткову частину бюджету ЄС.
«Ніхто з відповідальних осіб ЄС навіть близько не захотів чути про цю цифру», - зазначив Азаров.
При цьому прем`єр повідомив, що має намір направити у видання Financial Times запит у зв`язку з публікацією.
”Я завтра ж напишу запит і попрошу, щоб ця газета зіслалася на реальне джерело”, - заявив Азаров.