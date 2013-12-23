Герега підписала розпорядження про скликання 24 грудня засідання Київради

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, Герега наголосила, що у порядку денному лише п’ять проектів рішень. Вони стосуються вирішення бюджетних питань, приведення деяких нормативних актів у відповідність до змін у законодавстві та прийняття звернення депутатів Київради до киян.

«Від депутатів міськради кияни чекають насамперед вирішення господарських і фінансових питань. Тому наша головна мета - виконати соціальні гарантії та забезпечити розвиток міста» , - сказала вона.

Герега пояснила, що зміни до бюджету та Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2013 рік стосуються виділення 130 млн грн на зарплати працівникам бюджетних установ. Ці кошти місто отримало у вигляді дотації з державного бюджету.

58,1 млн грн депутати планують спрямувати на виплату надбавок працівникам закладів освіти та охорони здоров’я.

«Ми просто не маємо морального права напередодні Нового року залишити вчителів та медиків, соціально незахищені верстви населення без грошей, не виплатити надбавки, які міська влада їм обіцяла. Політика політикою, але хтось повинен дбати про людей», - зазначила Герега.

Згідно з регламентом Київради, рішення про проведення пленарного засідання сесії Київради у виняткових випадках, що потребують термінового рішення Київради, доводиться до відома депутатів Київради і населення Києва не пізніше, ніж за день до пленарного засідання, із зазначенням часу скликання, місця проведення і питань, які попередньо планується внести на розгляд Київради.