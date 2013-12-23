Amnesty International заявляє про порушення прав українців під час акцій протесту

Про це сказано у звіті Amnesty International «Євромайдан: порушення прав людини під час протестів в Україні».

Організація задокументувала численні випадки насильства, застосованого спецпідрозділом «Беркут» під час розгону демонстрацій на Євромайдані.

“Останні події стали лакмусовим папірцем для системи правоохоронних органів України. Ми побачили шокуючу зневагу правоохоронних органів до прав людини та культуру жорстокості самих міліціонерів, що брали участь у масових зачистках мирних протестів”, – сказала директор представництва Amnesty International в Україні Тетяна Мазур.

Amnesty International досліджувала ситуацію з дотриманням прав людини під час акцій протесту, що розпочалися 21 листопада, і опитала більше двадцяти жертв, їх сімей та адвокатів.

“Рішення про обмеження на проведення мирних акцій одразу у дев’яти містах не може бути випадковістю. Вочевидь, керівництво держави вирішило таким чином присікти зародження протестного руху у країні. Розгони демонстрацій, які були здійснені без належної потреби і всупереч міжнародним стандартам, мали на меті знеохотити людей від подальшої участі у протестах”, - зазначила Мазур.

Організація нагадала, що "30 листопада співробітники «беркуту» прибули на Майдан Незалежності у Києві з метою звільнити площу від мирних протестувальників та підготувати її для встановлення традиційної новорічної ялинки. Міліціонери сказали демонстрантам розійтись, а потім почали бити тих, хто залишився. Відео показують, як працівники «беркуту» у деяких випадках спеціально наздоганяють та б’ють чоловіків і жінок. 1 грудня на вулиці Банковій відбулися сутички між демонстрантами та працівниками «беркуту», в результаті яких було поранено близько 50 міліціонерів та десятки демонстрантів. Як повідомляється, під час розгону цієї акції міліціонери невибірково застосовували надмірну силу до протестувальників, журналістів та поранених.

Відеозаписи показують близько десятка поранених, що лежать на вулиці, а працівники «беркуту» продовжують їх бити. Приблизно о першій ночі 11 грудня велика кількість міліціонерів спецпідрозділу спробували демонтувати барикади, споруджені протестувальниками на Майдані Незалежності, з метою розблокування руху на вулицях. Після намагань відтіснити протестувальників з площі, о 4:30 ранку міліціонери відступили. Попри заяви міністра внутрішніх справ про неможливість силового розгону, повідомляється про випадки побиття демонстрантів беркутівцями.

Amnesty International закликає до негайного, незалежного та ефективного розслідування повідомлень про застосування сили міліціонерами спецпідрозділу «беркут».

У звіті організація викладає справи учасників Євромайдану, які опинилися під ризиком ув’язнення через свою участь у мирних протестах. Всі затримані 1 грудня отримали серйозні тілесні ушкодження після того, як їх побили кийками та ногами працівники «беркуту» на Банковій".

“Ми вітаємо прийнятий Верховною Радою закон про звільнення від кримінальної відповідальності всіх учасників мирних зібрань від 21 листопада. Проте влада не може звільнити від відповідальності правоохоронців, які порушували права людини. Влада України має забезпечити, щоб усі міліціонери, які непропорційно застосовували силу проти мирних демонстрантів, були покарані відповідно до тяжкості злочину. А ті, хто став жертвою насилля або затриманий за мирну участь у демонстраціях – отримали компенсацію“, - підкреслила Мазур.

Amnesty International додає, що зафіксувала випадки переслідування та залякування заявників на протиправні дії міліції. Залякували також і студентів, які брали участь у акціях. Студентам Українського Католицького Університету, які їхали автобусом до Києва на Євромайдан, ДАІ демонтувала номерні знаки. Після того, як студенти у відповідь організували акцію протесту на дорозі, міліціонери розпочали кримінальне провадження за статтею про блокування дорожнього руху, яка передбачає ув’язнення на строк до 5 років.

Як підкреслюють в організації, владою та міліціонерами також порушувались права журналістів, які висвітлювали протести. Понад 40 журналістів отримали поранення, в більшості випадків від рук міліціонерів. Як повідомляється, 9 грудня були проведені захоплення трьох опозиційних засобів масової інформації з метою перешкоджання їх діяльності. В Євпаторії, Крим, була примусово закрита телерадіостанція через висвітлення подій Євромайдану. Кільком журналістам з Грузії заборонили в’їзд до України та зобов’язали залишити країну.