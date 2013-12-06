Amnesty International почала глобальну акцію на підтримку "в’язнів Банкової"

Також організація започаткувала збір підписів під петицією до Президента Віктора Януковича з вимогами поважати право на мирні зібрання в Україні.

Про це повідомила директор Amnesty International Тетяна Мазур, йдеться у переданому УНІАН релізі організації.

«У день старту нашого найбільш масштабного щорічного заходу - Марафону написання листів – ми також розпочинаємо акцію, що має на меті досягнення справедливості у справах «в’язнів Банкової». Вже сьогодні члени та прихильники організації у всьому світі почнуть писати листи-звернення на ім’я генерального прокурора, закликаючи провести справедливе розслідування у справах всіх ув’язнених», - сказала Мазур.

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«Як демонструють протести, які тривають, ситуація з порушенням права мирно протестувати в Україні вже дійшла до точки кипіння. Громадяни України, а тепер і люди зі всього світу діють, щоб захистити права тих, хто цього потребує», - наголосила вона.

Як зазначається в прес-релізі, «сутички між спецпідрозділом міліції «Беркут» та демонстрантами відбулися 1 грудня навпроти будівлі Адміністрації Президента на вулиці Банковій у Києві. Відеозапис показує, як протестувальники, керуючи трактором, використовували проти «беркутівців» важкі ланцюги та іншу зброю. Щонайменше 50 міліціонерів спецпідрозділу отримали поранення, перш ніж протест був розігнаний близько четвертої години дня. Як повідомляється, працівники спецпідрозділу міліції застосовували надмірну силу щодо мирних демонстрантів та поранених. Наступний відеозапис показує близько десятка поранених, що лежать на вулиці, а міліціонери ходять серед них, б’ють їх кийками та лупцюють ногами».

В Amnesty International нагадують, що 3 грудня Шевченківський районний суд застосував до дев’ятьох затриманих учасників протестів, включаючи Миколу Лазаревського, Олександра Остащенко, Владислава Загоровко, Валерія Гарагуца та Юрія Болотова, запобіжний захід у вигляді обмеженні волі на 2 місяці, їх звинувачують в організації масових безладів, можливе покарання за цією статтею може становити до восьми років позбавлення волі. Судді, які винесли рішення про попереднє ув’язнення, не взяли до уваги очевидні протиріччя і невідповідності у заявах міліціонерів, які були прийняті як докази у справах, вважають захисники.

«Рішення суду про обмеження волі цих чоловіків є порушенням Кримінального процесуального кодексу, який передбачає застосування попереднього ув’язнення тільки у виняткових випадках, коли є переконливі докази того, що людина дійсно вчинила злочин», - заявила Мазур.

«Прийнявши рік назад новий КПК, який став кроком вперед у реформуванні системи кримінального правосуддя, сьогодні влада України робить два кроки назад – не застосовуючи на практиці законодавство і продовжуючи утискати громадських активістів чи простих людей, які, можливо, лише опинились не в той час і не в тому місці», - наголошує директор Amnesty International.

Amnesty International вважає, що цих дев’ятьох чоловіків «було затримано і поміщено під варту в порушення їх права на справедливий судовий розгляд і свободу зібрань».

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Крім міжнародної акції термінової дії, організація пропонує українцям підписати петицію, адресовану Президенту Януковичу, з вимогою дотримуватись зобов’язань України у сфері прав людини та захистити право на мирні зібрання.

«Ми закликаємо Президента Януковича забезпечити швидке, ефективне та незалежне розслідування надмірного застосування сили працівниками «Беркуту» 30 листопада та 1 грудня, а винних притягнути до відповідальності», - сказала Мазур

Amnesty International вітає ініціативу Ради Європи про створення групи експертів, у тому числі міжнародних експертів, з метою розслідування подій під час нещодавніх протестів. Проте, створення такої групи в жодному разі не звільняє владу від її зобов’язання щодо негайного розслідування тверджень про застосування сили з боку співробітників правоохоронних органів, а також надання відшкодування потерпілим.

Акція термінової дії доступна за посиланням http://www.amnesty.org.ua/urgentmaidan

Петиція доступна за посиланням http://www.amnesty.org.ua/Euromaydan

*** Amnesty International -- всесвітній рух, що об’єднує понад 3 мільйони людей із більш ніж 150 країн і регіонів, які виступають за припинення грубих порушень прав людини. Amnesty International прагне забезпечити кожній людині можливість користуватися всіми правами, проголошеними у Загальній декларації прав людини та інших міжнародних правозахисних документах. Amnesty International в Україні проводить кампанії проти тортур та безкарності міліції в Україні, за скасування смертної кари в Білорусі, на підтримку свободи вираження в Росії та по боротьбі з дискримінацією в Європі.