Опозиція продовжить оренду Будинку профспілок ще на місяць
Народний депутат від “Батьківщини”, комендант Будинку профспілок Степан Кубів, підготував документи щодо продовження угоди про оренду Будинку профспілок ще на місяць.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу у Штабі національного спротиву.
“Сьогодні я підготував документи для продовження угоди ще на місяць. Ми просимо три місяці, але, дай Бог, щоб нам ще на місяць дали”, - сказав він.
Кубів зазначив, що опозиція виконує всі юридичні та цивільно-правові умови, здійснює всі проплати, приміщення перебуває у максимальній чистоті та порядку.
“Де були знищені меблі тощо, ми вже певну суму коштів - 50 тис. грн перерахували. Це було зроблено два тижні тому. Зараз робиться дефектний акт. До 25-го числа він буде представлений групі комендантів”, - сказав він.
Кубів також пояснив, що продовження угоди про оренду Будинку профспілок є вимогою народних депутатів для проведення прийому громадян і членів профспілок. “А члени профспілок та громадські організації будуть звертатись до президії профспілок, а якщо це не допоможе, то будемо звертатись до ради профспілок, яка є вищим органом”, - додав він.
Як повідомляв УНІАН, з 1 грудня у столичному Будинку профспілок працює цілодобовий прес-центр Штабу національного супротиву, прес-центр для журналістів та відкрито Координаційний центр правового захисту.
У Федерації профспілок України заявляли, що добровільно надали частину своїх приміщень мітингувальникам.
25 грудня завершується дія угоди про оренду Будинку профспілок.