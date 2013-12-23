Опозиція продовжить оренду Будинку профспілок ще на місяць

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу у Штабі національного спротиву.

“Сьогодні я підготував документи для продовження угоди ще на місяць. Ми просимо три місяці, але, дай Бог, щоб нам ще на місяць дали”, - сказав він.

Кубів зазначив, що опозиція виконує всі юридичні та цивільно-правові умови, здійснює всі проплати, приміщення перебуває у максимальній чистоті та порядку.

“Де були знищені меблі тощо, ми вже певну суму коштів - 50 тис. грн перерахували. Це було зроблено два тижні тому. Зараз робиться дефектний акт. До 25-го числа він буде представлений групі комендантів”, - сказав він.

Кубів також пояснив, що продовження угоди про оренду Будинку профспілок є вимогою народних депутатів для проведення прийому громадян і членів профспілок. “А члени профспілок та громадські організації будуть звертатись до президії профспілок, а якщо це не допоможе, то будемо звертатись до ради профспілок, яка є вищим органом”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 грудня у столичному Будинку профспілок працює цілодобовий прес-центр Штабу національного супротиву, прес-центр для журналістів та відкрито Координаційний центр правового захисту.

У Федерації профспілок України заявляли, що добровільно надали частину своїх приміщень мітингувальникам.

25 грудня завершується дія угоди про оренду Будинку профспілок.