Євромайдан орендує Будинок профспілок за 500 грн на тиждень

На цьому наполягає керівник федерації Юрій Кулик, повідомляє ТСН.

За словами головного захисника інтересів трударів України, протестувальники змусили його підписати кабальну угоду оренди кількох неробочих приміщень.

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За домовленістю, вартість винаймання прихистку в самому серці столиці становила лишень півтисячі гривень. І це – за тиждень. Проте мітингувальники таких щедрот не оцінили, каже Кулик. Натомість розбили скло і зайняли більшу територію.

Крім того, працівникам, яких охорона Євромайдану не пускала на роботу, довелося робити додаткові посвідчення.

Але найбільше серце в Кулика болить за захоплений Жовтневий палац.

"Подав подання до прокуратури міста Києва, щоб зробили відповідні висновки з цього, щоб подивились на ці всі речі, і вжили відповідні заходи, наполягаю, щоб працівники правоохоронних органів зайшли туди і звільнили це приміщення силоміць, я на це готовий", - заявив Кулик.