Черкаський Євромайдан відмовляється від щоденного режиму, бо "Черкащина спить"

Як передає кореспондент УНІАН, голова обласної організації ВО «Батьківщина» Анатолій Бондаренко сьогодні на прес-конференції повідомив, що зміни пов’язані з тим, що Черкащина, як і Центральна Україна загалом, чомусь спить.

На думку Бондаренка, 100-300 людей, які щодня збираються в Черкасах на Євромайдан, не та чисельність, на яку влада може звернути увагу.

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Він також поінформував, що відсьогодні Євромайдан у місті проводитиметься за новим графіком: у понеділок – о 18.00, у середу – о 18.00 і в суботу підсумковий напередодні Нового року – о 12.00 біля Черкаської мерії.

За словами представника опозиції, протестуючі також будуть пікетувати помешкання представників влади.

Бондаренко розповів, що він хоче щоб активісти не пікетували щодня облдержадміністрацію, а відвідували помешкання губернатора Сергія Тулуба за сніданком чи за вечерею, або коли він виїжджає на роботу.

Очільник черкаської «Батьківщини» також зазначив, що щодня на Євромайдані в Києві перебувають від 75 до 100 представників черкаської "Батьківщини". Ці люди працюють у медслужбі, на кухні, в охороні. Загалом, за його інформацією, на Майдані в Києві від Черкащини щодня перебуває більше 200 чоловік.