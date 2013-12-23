Донецький губернатор пропонує підписати політичну асоціацію з ЄС без ЗВТ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Думаю, що ми тільки на початку шляху. Як на мене, найкращим виходом для України все ж таки було б підписати асоціацію з Євросоюзом, і при цьому відкласти поки убік зону вільної торгівлі, тобто розділити політичний документ і економічний», - сказав губернатор. При цьому він додав, що потрібно «зону вільної торгівлі пов'язувати зі стратегічним договором з Російською Федерацією, щоб не втратити ні західний, ні східний світ».

Шишацький підкреслив, що зараз головне завдання – зберегти цілісність країни, і це розуміють всі не тільки в Україні, а й в Росії, і в Євросоюзі, і в США.

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«Я вже говорив, що Україна різна, але водночас вона має бути єдиною. У жодному разі не можна будувати політику на розколі країни. Україна – єдина країна, і треба ухвалювати такі політичні рішення - тільки вони важливі і потрібні, щоб країна була єдиною для загального задоволення», - сказав голова ОДА.

Шишацький пояснив, що «підписання асоціації з Євросоюзом, скасування візового режиму, однозначно дадуть поштовх розвитку туризму і інших галузей, в першу чергу, в тих же західних областях. Водночас стратегічний договір про співпрацю з Російською Федерацією може зупинити падіння в таких галузях, як машинобудування на Донбасі, де у нас падіння за підсумками року понад 20%».

На думку Шишацького, сьогодні «дуже складне завдання стоїть перед керівництвом країни це все пов’язати», але він упевнений, що це можна зробити. «Тому геополітичні гравці такі, як Росія, Євросоюз і, не можна у жодному випадку забувати про США, вони у жодному випадку не зацікавлені в розколі України, хотіли б її бачити єдиною, сильною. Тому необхідно всім разом знайти цей вихід, рішення, і країна має далі розвиватися, тим більше вона має всі для цього підстави», - підсумував Шишацький.