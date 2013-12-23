Росія розрахувалася за боргами СРСР з Чехією, Фінляндією та Чорногорією

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну РФ, на яке посилається ИТАР-ТАСС.

Заборгованість перед Чеською Республікою в сумі $3,6 млрд була врегульована угодою між урядами двох країн від 17 червня 1994; перед Чорногорією в сумі $ 18 млн - угодою між урядами Росії і Чорногорії про врегулювання зобов'язань колишнього СРСР за розрахунками, пов'язаними з товарообігом між колишнім СРСР і колишньою Югославією, від 27 квітня 2007 року. Відповідно до вищезгаданих міжурядових угод заборгованість РФ погашувалась переважно поставками промислової продукції російського виробництва і частково коштами.

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Переважна частина заборгованості перед Фінляндією, яка є членом Паризького клубу кредиторів, була погашена в 2005-2006 роках в рамках дострокового погашення зобов'язань перед Паризьким клубом. Частина російської заборгованості перед Фінляндією в сумі $ 30 млн була врегульована угодою між урядами двох країн від 15 серпня 2006 року. Ця сума заборгованості була погашена в основному поставками російської високотехнологічної продукції і наданням відповідних послуг.