У ВР зареєстровано постанову про продовження роботи сесії до 31 січня - Жванія

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давида Жванії.

Як йдеться у тексті постанови, продовження сесії обумовлено забезпеченням законодавчого процесу та організацією розгляду невідкладних питань у період з 20 січня по 31 січня 2014 року, що відповідає вимогам частини першої статті 19 Регламенту Верховної Ради.

На тему: Єфремов вважає, що бюджет у першому читанні можна прийняти в січні

Так, пропонується тижні з 20 по 24 січня та з 27 до 31 січня зробити пленарними, і 31 січня закрити сесію.

«Графік роботи ВР у ці дні: тиждень з 20 по 24 січня: 20 січня - засідання Погоджувальної ради; 21 січня - пленарні засідання; 22 січня - пленарне засідання, робота в комітетах, комісіях і фракціях; 23 січня - пленарні засідання; 24 січня - година запитань до Уряду, пленарне засідання; тиждень з 27 по 31 січня: 27 січня - засідання Погоджувальної ради; 28 січня - пленарні засідання; 29 січня - пленарне засідання, робота в комітетах, комісіях і фракціях; 30 січня - пленарні засідання; 31 січня - година запитань до Уряду, пленарне засідання. Закриття сесії», - говориться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що продовження календарного плану роботи сесії було запропоновано у рекомендаціях круглого столу «Політична криза в Україні: парламентські інструменти її подолання», які були розглянуті та підтримані профільним комітетом. Як відомо, закриття третьої сесії Верховної Ради VII скликання передбачено календарним планом 17 січня, останній пленарний тиждень – з 14 по 17 січні.