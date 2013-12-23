У ВР зареєстровано постанову про продовження роботи сесії до 31 січня - Жванія

22:24, 23 грудня 2013
Політика
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У Верховній Раді зареєстровано постанову (№3815) за авторством народних депутатів Давида Жванії, Інни Богословської, Романа Стаднійчука та Віталія Немілостівого про продовження роботи третьої сесії парламенту VII скликання до 31 січня 2014 року.

Верховна Рада

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давида Жванії.

Як йдеться у тексті постанови, продовження сесії обумовлено забезпеченням законодавчого процесу та організацією розгляду невідкладних питань у період з 20 січня по 31 січня 2014 року, що відповідає вимогам частини першої статті 19 Регламенту Верховної Ради.

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Так, пропонується тижні з 20 по 24 січня та з 27 до 31 січня зробити пленарними, і 31 січня закрити сесію.

«Графік роботи ВР у ці дні: тиждень з 20 по 24 січня: 20 січня - засідання Погоджувальної ради; 21 січня - пленарні засідання; 22 січня - пленарне засідання, робота в комітетах, комісіях і фракціях; 23 січня - пленарні засідання; 24 січня - година запитань до Уряду, пленарне засідання; тиждень з 27 по 31 січня: 27 січня - засідання Погоджувальної ради; 28 січня - пленарні засідання; 29 січня - пленарне засідання, робота в комітетах, комісіях і фракціях; 30 січня - пленарні засідання; 31 січня - година запитань до Уряду, пленарне засідання. Закриття сесії», - говориться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що продовження календарного плану роботи сесії було запропоновано у рекомендаціях круглого столу «Політична криза в Україні: парламентські інструменти її подолання», які були розглянуті та підтримані профільним комітетом. Як відомо, закриття третьої сесії Верховної Ради VII скликання передбачено календарним планом 17 січня, останній пленарний тиждень – з 14 по 17 січні.

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