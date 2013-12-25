Янукович привітав християн західного обряду з Різдвом
09:50, 25 грудня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим.
Янукович привітав українських католиків з Різдвом
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
«Щиро вітаю вас зі святом Різдва Христового. Чудо народження сина Божого Ісуса Христа єднає християн усього світу в радості, утверджує в серцях віру, надихає на добрі справи», - йдеться у вітанні Януковича.
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Президент побажав християнам західного обряду веселих Різдвяних свят, міцного здоров'я, щастя, родинного тепла, миру, злагоди і благополуччя.
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