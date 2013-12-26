Позитивний ефект від угод між РФ та Україною буде короткостроковим - експерти

«Загалом російський договір, зокрема інвестиційна угода, став порятунком для напівзруйнованої економіки України й відчайдушної ситуації у фінансовій системі. Проте благотворна дія угоди буде недовгою й, скоріш за все, дасть ефект лише в 2014 році», - йдеться в аналітичному коментарі UniCredit Bank, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як нагадали експерти банку, укладені угоди, за словами українських чиновників, дозволять Україні заощадити до 7 млрд дол. за рахунок зниження цін на газ, забезпечити соціальні виплати та інші пільги, а також закласти в держбюджет-2014 зростання зарплати та соціальної допомоги.

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Експерти зазначили, що подробиці угоди ще не оприлюднено. «Легітимність цієї угоди, скоріш за все, буде предметом ретельного розгляду найближчими місяцями. Судячи з перших ознак, усе те, що відбувається, може бути замаскованими тристоронніми переговорами між Україною, Росією та Митним союзом», - прогнозують вони.

Директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа в коментарі УНІАН нагадав про плачевний стан економіки країни й рецесію реального сектора. «Все вказує на те, що економічну модель країни потрібно міняти, інакше вона продовжуватиме генерувати дефіцити й збитки. Але ми отримуємо «знеболююче» у розмірі 15 млрд дол. і знижки на газ, яке на певний час прибирає симптоми нашої хвороби (покриває бюджетний дефіцит і балансує валютний ринок), але по суті дає нашій хворобі розвинутися й ще більше зміцнитися», - вважає він.

На думку Мазепи, прогнози на 2014 рік достатньо суперечливі. «З одного боку, ми очікуємо, що деякі сектори отримають певний позитив від зниження витрат на енергоносії, й це має навіть вивести промисловість у невеликий позитив. Але проблема неконкурентоспроможності української продукції залишається, а це означає, що економічного буму очікувати не варто», - сказав він.

Мазепа також зазначив, що знижка на газ заощадить мінімум 2-3 млрд дол., але водночас популістські витрати за рахунок російського кредиту стимулюватимуть зростання споживчого імпорту. «Тому ми прогнозуємо зниження дефіциту рахунку за поточними операціями до 6% в очікуванні, що зовнішній попит оживе й підтягне наш експорт, але насправді розуміємо, що прискорення споживчого імпорту може з лишком компенсувати весь позитив від газового договору», - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві в ході засідання українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було досягнуто домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНБ) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.

Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд дол. у рамках кредиту, що надавався Росією, на суму 15 млрд дол. 24 грудня. За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, ці кошти уряд направить на соціальні виплати.