Кабмін на початку наступного тижня отримає від Росії $3 мільярди

За його словами, книга заявок на купівлю цих боргових паперів буде закрита до кінця п'ятниці, 20 грудня.

Сторчак також повідомив, що уряд Російської Федерації змінив правила інвестування коштів Фонду національного добробуту, отримавши таким чином право робити винятки для вкладень в окремі цінні папери.

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"Воно вже прийнято, там загальна норма за окремими рішеннями. Уряд зможе спеціальним точковим рішенням здійснювати операції з купівлі цінних паперів емітентів, які не відповідають параметрам", - цитують Сторчака російські інформаційні агентства.

За його словами, ця норма дасть змогу вкладати кошти ФНД в євробонди України, що має кредитний рейтинг на багато ступенів нижчий за вимоги, заявлені в інвестдекларації фонду. Сторчак зазначив, що це положення може бути теоретично застосовано і до інших цінних паперів.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві в ході засідання Українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було досягнуто домовленостей про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНД) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.

Ці папери матимуть лістинг на Ірландській фондовій біржі. Менеджером випуску євробондів став російський ВТБ.

Після цього уряд України схвалив випуск дворічних облігацій зовнішньої державної позики з терміном погашення в грудні 2015 року на 3 млрд дол. і ставкою дохідності 5%.

Процентний дохід за облігаціями виплачуватиметься щорічно 20 червня і 20 грудня, починаючи з 20 червня 2014 року.

Погашення і обслуговування облігацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених законом про державний бюджет на відповідний рік для погашення та обслуговування державного боргу.

Опитані УНІАН експерти вважають, що угода про надання Україні урядом Росії 15 млрд дол. в обмін на державні боргові папери спричиняє збільшення державного боргу України і концентрацію його значної частини в руках одного кредитора, що, своє чергою, ставить під загрозу національну безпеку.

Залучення російських фінансових ресурсів також позбавляє українську владу мотивації проводити подальші переговори з поки що найбільшим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом. Для багатьох іноземних інвесторів співпраця офіційного Києва з МВФ була важливим знаком збереження здорової економічної політики країни.