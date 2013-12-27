США закликають Україну дотримуватися прав людини
У США стурбовані насильницькими діями стосовно активістів і журналістів в Україні
Українська влада повинна "послати чіткий сигнал про неприпустимість застосування сили стосовно критиків уряду і тих, хто діє на благо сучасної, демократичної і процвітаючої України".
Про це заявила представник Держдепартаменту США Джен Псакі, передає ИТАР-ТАСС.
Вона висловила серйозну стурбованість «насильницькими діями і погрозами на адресу активістів і журналістів, які брали участь» у подіях на Майдані Незалежності або висвітлювали їх. За її словами, "особливо тривожним видається побиття журналістки" Тетяни Чорновол.
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"Ми закликаємо уряд України виконувати зобов'язання в рамках ОБСЄ в плані дотримання прав людини, включаючи свободу слова і зборів, верховенство закону і демократичні принципи", - зазначила Псакі.
У МВС України 26 грудня повідомили про затримання третього підозрюваного в причетності до побиття журналістки Чорновол. За даними правоохоронних органів, 25 грудня пізно ввечері вона їхала трасою Київ-Бориспіль, коли її машину "підрізали". Невідомі витягнули журналістку з-за керма, побили, після чого її автомобіль скинули в кювет.