Церковники засудили застосування сили на Майдані

Про це йдеться у зверненні головуючого у Всеукраїнській Ради Церков і релігійних організацій Предстоятеля Української православної церкви митрополита Володимира, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини»,

У зверненні зазначається, що у зв’язку із загостренням суспільно-політичної ситуації в країні ВРЦіРО звертається до віруючих різних релігій та конфесій із закликом підсилити молитви за мир і спокій, за припинення розбрату та ворожнечі, за порозуміння та розв’язання конфлікту.

Читайте також: Митрополит Антоній: Сьогодні важливо зберігти єдність українського народу

«Ми засуджуємо акти насильства і жорстокості, вчинені як проти мирних учасників громадських акцій та журналістів, так і проти правоохоронців, які виконували обов’язок відповідно до присяги», - наголосив митрополит.

Крім того, у зверненні міститься заклик до діючої влади щодо забезпечення конституційних права та свобод громадян та не застосовування сили під час мирних зібрань.

Також автори звернення просять взяти до уваги вимоги протестувальників та провести неупереджене розслідування випадків провокацій та силового протистояння, покарати винних.

«Закликаємо весь народ України, незалежно від політичних переконань, бути мудрим і відповідальним, утримуватися від насильницьких і протиправних дій та не піддаватися на провокації», - наголосили керівники церков і релігійних організація.

Вони також закликали українське суспільство, владу і опозицію до діалогу та спільного пошуку прийнятного шляху виходу з кризи.

*** Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій утворена у грудні 1996 року як представницький міжконфесійний консультативно-дорадчий орган. Рада не втручається у внутрішні справи релігійних і громадських організацій.

До складу Всеукраїнської ради на добровільній основі входять керівники (повноважні представники) релігійних центрів - керівних органів діючих в Україні релігійних об’єднань (конфесій), статути яких зареєстровані в установленому порядку.