Блохін готовий сам вийти на поле

Головний тренер збірної України Олег БЛОХІН, підопічні якого вчора вперше в своїй історії вийшли в 1/8 фінал Чемпіонату світу 2006 року з футболу, дав зрозуміти, що він не має наміру зупинятися на досягнутому і готовий поставити перед своєю командою нові цілі, повідомляє РІА «Новости».

"Перед поїздкою на чемпіонат світу перед нами стояла одна мета - вийти з групи. Ми її досягли", - заявив О.БЛОХІН після закінчення матчу групового етапу проти збірної Тунісу, який українці виграли з рахунком 1:0.

На запитання, чи ставить він після виходу в 1/8 фіналу нову мету для своєї команди, О.БЛОХІН відповів ствердно. "Ми завжди ставимо для себе нові цілі, - сказав він. - Звісно, прагнутимемо виграти".

О.БЛОХІН ухилився від прямої відповіді на запитання, яку з команд групи G - Франції, Швейцарії чи Південної Кореї - він вважатиме за краще одержати як суперника по 1/8 фіналу. "Зараз ми почекаємо, хто з них виявиться нашим суперником, врешті-решт з тим і гратимемо", - відповів наставник збірної України.

Він також з гумором відреагував на зауваження представників ЗМІ, які відзначили небагатий вибір захисників української команди, пов`язаний з великою кількістю жовтих карток, одержаних на турнірі. "Отже, я гратиму сам, є ще тренери", - пожартував О.БЛОХІН.

Аналізуючи зустріч з Тунісом, він дав зрозуміти, що не цілком задоволений своєю командою, і йому "треба зробити серйозний розбір гри", щоб внести необхідні корективи. "Видалення гравця Тунісу зіграло над збірною України злий жарт, пішли порушення, - пояснив О.БЛОХІН. - Це неприпустимо для класних команд".

Тренер збірної України також визнав, що після розгромної поразки в першій грі з Іспанією гравці перебували в "психологічній ямі". "Але нам вдалося зібратися, сконцентруватися і сьогоднішня перемога - головний результат", - резюмував він.

У відповідь на прохання журналіста назвати по кращому гравцеві цього матчу, О.БЛОХІН заявив, що в своїй команді він "ніколи і нікого не виділяє". "Виграє завжди команда, програє завжди тренер", - додав він. У команди Тунісу він виділив гравця під номером 20 - півзахисника Хамеда НАМУШІ.