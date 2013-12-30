Кожара привітав закордонних українців з Новим роком та Різдвом

Відповідне привітання розміщено на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України.

«Ми провели величезну роботу з підготовки до укладення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Інтенсивний діалог з ЄС на цю тему буде обов`язково продовжено наступного року», - зазначив Кожара.

Він наголосив: «Ми надзвичайно результативно завершили головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі». І при цьому додав: «Ми забезпечили нову динаміку відносин з Росією та країнами СНД».

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Міністр зауважив, що рік, що минає, був «сповнений викликів, драматичних подій та надзвичайно складних завдань». Разом із тим, він вважає, що «є всі підстави вступати у 2014 рік з оптимізмом».

«Вірю в притаманні українському народові мудрість і зваженість, які дозволять нам остаточно подолати ускладнення у нашому внутрішньополітичному житті», - підкреслив Кожара.

Він зазначив, що наступного року ключове спільне завдання - створення сприятливих зовнішніх умов для розвитку України, модернізації її економіки, реалізації європейських реформ, зростання добробуту її громадян.

«Впевнений: у цій роботі ми завжди відчуватимемо щиру підтримку закордонних українських громад», - зазначив Кожара і побажав закордонним українцям успіхів та здійснення мрій.