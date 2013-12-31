Scorpions привітали українців з Новим роком і підтримали Євромайдан (відео)
18:08, 31 грудня 2013Політика
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Соліст гурту Клаус Майне записав відеозвернення, де висловив свою підтримку активістам Майдану і привітав українців з Новим роком
Клаус Майне на концерті
“Ми відвідували Україну. За останні два роки ми давали концерти в Одесі, Донецьку, Дніпропетровську і, звісно, в Києві. Сьогодні ми хочемо побажати всього найкращого вам, мирній демонстрації на Майдані. І я сподіваюсь, що українці у мирний спосіб знайдуть шлях до єднання і до кращого майбутнього вашої країни”, - сказав Майне.
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Він також привітав всіх українців з Новим Роком.
“Новий рік за вікном. Бажаємо вам щасливого Нового року і всього найкращого в 2014-му. Ми любимо вас”, - зазначив вокаліст “Scorpions”.
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