Генпрокуратура дозволила поховати Гонгадзе

Генеральна прокуратура дала згоду на видачу тіла Георгія Гонгадзе його матері.

Про це "Українській правді" стало відомо від поінформованих джерел.

Цю інформацію підтвердила УП вдова Георгія Мирослава ГОНГАДЗЕ.

За її даними, прокуратура дала згоду на видачу тіла у відповідь на запит Уповноваженого з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, до якої усно звернулась мати журналіста.

"Я планую прибути в Україну на початку липня, і якщо мати Георгія погоджується на поховання, ми будемо узгоджувати питання про час поховання", - розповіла М.ГОНГАДЗЕ.

"До сьогодні лише мати мала сумніви щодо приналежності тіла, що зберігається у Київському моргу, Георгію, тому я вважала, що з моральної точки зору, що вона мала б зняти для себе будь-які сумніви щодо приналежності тіла", - додала М.ГОНГАДЗЕ.

Вона сподівається, що родичам Г.Гонгадзе вдасться узгодити час поховання і вже повідомила матір журналіста про її плани приїхати в Україну.