АП взяли під посилену охорону: "Беркут" перекрив дві вулиці (фото)

12:39, 26 грудня 2013
Політика
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На Банковій у глибині двору АП стоять близько двадцяти міліцейських автобусів і мікроавтобусів з правоохоронцями

Беркут біля АП / Фото : news.liga.net / Валерія Кондратова

Двір Адміністрації президента, в якій сьогодні відбудеться засідання Ради регіонів під головуванням президента Віктора Януковича , під посиленою охороною, повідомляє Ліга.Новини.

Беркут біля АП / Фото : news.liga.net / Валерія Кондратова

У глибині двору стоять близько двадцяти міліцейських автобусів і мікроавтобусів. Крім того, автобуси перекривають вулицю Лютеранська з обох сторін і вулицю Банкова.

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Як передає кореспондент, сьогодні учасники засідання Ради регіонів планують розглянути "основні напрями реалізації державної політики у сфері забезпечення сталого, збалансованого розвитку регіонів".

Крім того, повідомляють у прес-службі АП, увагу буде приділено питанням взаємодії влади і бізнесу.

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