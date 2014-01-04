Світова академічна спільнота підписала звернення з підтримкою Євромайдана

Представники світової академічної спільноти підписали звернення з підтримкою українців, які відстоюють свої права на Майдані.

Як повідомляє Українська правда, текст звернення опублікуваний на сайті британського видання The Guardian.

"У ці дні світ уважно стежить за Україною. Деякі з останніх подій, насамперед періодичні спроби уряду застосувати насильства щодо мирних демонстрантів, викликають серйозну тривогу. Нас, представників міжнародної академічної спільноти, особливо турбує той факт, що насильство нерідко спрямоване на молодь, дуже часто на журналістів, студентів та молодих викладачів», - наголошується у зверненні.

Також у документі йдеться, що «така поведінка українського уряду є руйнівною як для самої влади, так і для майбутнього країни, яку вона представляє».

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«На відміну від уряду, українське суспільство відображає чудову громадянську зрілість», - підкреслюється у зверненні і зазначається: «Його рішучість тримати свій протест в сфері законності і його незмінну відмову від насильства є зразком для захисту цивільних прав. Сьогодні український Майдан представляє Європу в найкращому вигляді – у такому, який багато мислителів минулого і сьогодення визначали фундаментальними європейськими цінностями».

Академічна спільнота закликає уряди і міжнародні організації підтримати українців у їхніх зусиллях, щоб «покласти край корумпованому і жорстокому режиму та геополітичній уразливості їхньої країни».

«Україна потребує плану подібного до європейського плану Маршалла, який забезпечить її перетворення на повністю демократичну країну і гарантуватиме суспільству громадянські права», - вважають науковці.

Вони зауважують, що «у розробці нової політики щодо України ми пропонуємо розрізняти український уряд і українське суспільство. Водночас до першого слід ставитися з максимальною критикою, а друге заслуговує максимальної підтримки».

«Дозвольте нам допомогти українцям побудувати нову Україну - і тоді вони, безумовно, допоможуть нам побудувати нову Європу і більш справедливий світ", - говориться у зверненні, під яким поставили підписи понад 80 представників світової академічної спільноти.