У США рекордні морози йдуть на спад

Про це повідомляють РІА-Новости.

"Температура почне підвищуватися у міру того, як арктичні повітряні маси стануть більш помірними", - йдеться в прогнозі служби на середу.З негодою пов'язують до 21 випадки загибелі людей - в основному в результаті ДТП, але також і через снігові завали. У числі жертв були безхатчинки.

У ряді районів країни температура протягом декількох днів була нижче норми на 14-19 градусів Цельсія. Внаслідок погодної аномалії температура в деяких частинах США була нижчою, ніж в Антарктиці.

Нові температурні рекорди були зафіксовані у штаті Алабама ( -14 градусів за Цельсієм) , Теннессі ( -17 ) , Арканзас (-13.) У столиці США Вашингтоні температура у вівторок опускалася до -12 градусів за Цельсієм, а в середу вдень очікується мороз у - 6 градусів.

Протягом останніх декількох днів скасовували заняття тисячі шкіл, також щодня відміняли по 2-4 тисячі авіарейсів. Метеорологи підрахували, що холоди торкнулися близько 200 мільйонів людей з більш ніж 300-мільйонного населення США .