Американські аеропорти продовжують скасовувати рейси через рекордні холоди

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на сайт з відстеження інформації про авіасполучення FlightAware.com.

За його даними, в понеділок були скасовані 4,5 тисячі рейсів і затрималися ще 14 тисяч, а станом на ранок вівторка за місцевим часом скасовані ще 2,3 тисячі комерційних авіаперельотів.

Інших значних проблем з транспортом у США поки немає, якщо не вважати на рясний сніг на дорогах в ряді штатів. Також в ніч на вівторок в штаті Іллінойс по дорозі в Чикаго через заметіль застрягли три пасажирські потяги, майже 500 осіб провели ніч у цих поїздах. У штаті Індіана майже 30 тисяч людей залишилися без електрики через обрив ліній електропередачі.

Національна метеорологічна служба повідомила, що холодний фронт поступово просувається з Середнього Заходу на східне узбережжя США, але в багатьох регіонах температура як і раніше нижче середньої за історію спостережень на 14-20 градусів Цельсія.

Як повідомляв УНІАН, понад три тисячі авіарейсів скасовано в США через рекордні за останні 20 років морози. У кількох штатах не працюють школи та інші заклади.

Найнижчу температуру синоптики фіксують у північних районах Середнього Заходу. У Чикаго температура опустилася до мінус 25 градусів за Цельсієм. За прогнозами метеорологів, в окремих районах температура може впасти до мінус 45 градусів за Цельсієм.

Причиною холодів стала величезна маса арктичного повітря, що прийшла до США із Канади, де також побито температурні рекорди. До мінус 29 градусів впала температура повітря у Торонто, до мінус 36 – у Квебек-Сіті.

Влада попереджає про небезпеку зледеніння на автотрасах і закликає водіїв до максимальної обережності.