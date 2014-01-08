В Одесі спалили прапор ЄС на очах у активістів Євромайдану, які святкували Різдво

Як повідомила УНІАН представник прес-служби «Євромайдан-Одеса» Олена Балаба, вчора на Приморський бульвар до пам'ятника Дюку прийшли більш як 100 людей, які підтримують євроінтеграційний курс України.

«Ми співали колядки, пили чай з калачами. Несподівано на бульвар виїхала чорна спортивна машина з державними номерами ВС2977АН, з якої вийшли четверо молодиків – двоє хлопців і двоє дівчат», - розповіла Балаба.

За її словами, у активістів місцевого Євромайдану як такої охорони немає, а міліція, якщо і присутня при мирних акціях, то в невеликій кількості.

«Міліціонери знають, що ми громадський порядок не порушуємо», - пояснила Балаба.

За її словами, молоді люди, які приїхали на бульвар, дістали прапор Євросоюзу і спалили його. Відтак сіли в машину і поїхали.

«Деякі наші активісти бачили, як водій машини погрожував нашим хлопцям пістолетом. Наразі юристи готують звернення в міліцію, і сьогодні його буде подано відповідно до чинного законодавства», - наголосила Балаба.

Активісти «Євромайдан-Одеса» вважають, що вчорашня подія – запланована провокація.

Як пояснила Балаба, на бульвар можна проїхати лише через найближчий Воронцовський провулок, в якому встановлено шлагбаум. Через дану загорожу пропускають винятково службові автомобілі, а також транспорт, за кермом якого перебувають громадяни, які працюють або проживають у цьому мікрорайоні.