В опозиції розповіли, чому останнього заарештованого на Банковій ніяк не звільнять

Печерський районний суд Києва відмовив у звільненні активіста Ярослава Притуленка, заарештованого за події на Банковій.

Про це у своєму Twitter повідомив Андрій Шевченко, депутат від фракції "Батьківщина".

"Суддя Гладун зачитала рішення по Притуленку: у звільненні відмовити", - повідомив депутат.

Шевченко каже, що суддя заявила про неможливість застосувати закон про амністію до ув'язненого Притуленка, але нові провадження проти активістів можуть бути розпочаті.

"Суддя Гладун взялася тлумачити закон про амністію: застосувати його неможливо, нові виробництва проти активістів за події 21.11-19.12 можливі", - написав у Twitter Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 3 січня, Печерський районний суд Києва переніс на 8 січня розгляд справи Притуленка.

За інформацією "Української правди", засідання суду тривало не більше 5 хвилин. Сам Притуленко не був доставлений до суду. Жоден представник Генеральної прокуратури теж не з'явився.

Адвокати переконані, що справу можна було розглядати в п'ятницю, але суддя Христина Гладун ухвалила рішення про перенесення засідання на 17.00 середи, 8 січня.

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На думку правозахисників, влада ігнорує прийнятий конституційною більшістю закон "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань".

Згідно з цим документом, діяння Притуленка та інших учасників акцій протесту та масових заходів декриміналізовано. Закон зобов’язує закрити всі раніше відкриті кримінальні справи та впровадження проти активістів протягом 10 днів, тобто - до 4 січня. Таким чином, як пояснив захисник Притуленка Віталій Касько, 3 січня, по суті, це останній робочий день, коли може бути застосований цей закон.

Довідка УНІАН. У Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади, яка відмовилася від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції і імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводили себе досить агресивно. Журналісти, які були на місці події, відзначали, що провокатори вигукували гасла українською мовою, а спілкувалися між собою російською.

Потім міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов'язаних із захопленням адмінбудівель, з іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці.

У рамках розслідувань цих виробництв було затримано 9 осіб. 3 грудня суд на два місяці заарештував дев'ять осіб, затриманих на Банковій під час заворушень біля Адміністрації Президента 1 грудня. Рішення винесено за ст. 294 Кримінального кодексу (масові заворушення).

Однак 4 грудня родичі затриманих на прес-конференції повідомили, що затримані при пікетуванні Адміністрації Президента 1 грудня були мирними учасниками мітингу, які не брали участі в організації заворушень чи провокацій, їх безпідставно затримали і побили бійці спецпідрозділу "Беркут".