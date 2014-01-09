Рекордні холоди в США завдали авіакомпаніям збиток в $ 1,4 млрд

Про це повідомляє Росбалт.RU з посиланням на The Los Angeles Time .

Такі цифри представила технологічна компанія MasFlight, фахівці якої проаналізували дані про 19 тисяч скасованих та 76 тисячі затриманих з 1 по 6 січня рейсів.

Так, із загальної суми майже 1 млрд долларів припав на пасажирів. У MasFlight підрахували, що всього через морози вчасно не змогли вилетіти 8 мільйонів чоловік. Відзначається, що сума збитків складалася як з витраченого марно робочого часу, так і через додаткові витрати пасажирів, які повинні були оплачувати готелі через скасування рейсів.

Збиток авіакомпаній розраховувався виходячи з додаткових операційних витрат. Безпосередньо на виконання рейсів холода майже ніяк не впливають; затримки або скасування польотів відбуваються через наземні служби, а також через дефіцит рідини проти обмерзання для наземної обробки літаків.

Нагадаємо, що аномально холодна погода встановилася в Сполучених Штатах в кінці грудня: у деяких штатах температура виявилася на 11-20 градусів нижче норми, в деяких місцях температура знизилася до мінус 40 градусів. У ряді штатів морози супроводжуються сильними снігопадами, у свою чергу, місцева влада просить людей не виходити без потреби на вулицю.