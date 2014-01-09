Рятувальники знешкодили артснаряд часів війни, знайдений біля магістрального газопроводу

10:38, 09 січня 2014
Політика
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У Софіївському районі на Дніпропетровщині поблизу магістрального газопроводу «Дніпропетровськ-Одеса» виявлено 122-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни.  

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Боєприпас знайшов охоронець гагопроводу під час обходу території 8 січня.

Прибулі на місце події піротехніки знешкодили артснаряд. При обстеженні прилеглої території додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено.

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