Рятувальники знешкодили артснаряд часів війни, знайдений біля магістрального газопроводу
10:38, 09 січня 2014Політика
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У Софіївському районі на Дніпропетровщині поблизу магістрального газопроводу «Дніпропетровськ-Одеса» виявлено 122-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
Боєприпас знайшов охоронець гагопроводу під час обходу території 8 січня.
Прибулі на місце події піротехніки знешкодили артснаряд. При обстеженні прилеглої території додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено.
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