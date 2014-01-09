Рятувальники знешкодили артснаряд часів війни, знайдений біля магістрального газопроводу

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Боєприпас знайшов охоронець гагопроводу під час обходу території 8 січня.

Прибулі на місце події піротехніки знешкодили артснаряд. При обстеженні прилеглої території додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено.