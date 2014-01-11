Опозиція вчора під Києво-Святошинським судом повела людей на свідому провокацію – Герман

Про це у коментарі УНІАН заявила народний депутат України від Партії регіонів Ганна Герман, коментуючи вчорашні події під Києво-Святошинським судом, де сталися сутички між мітингувальниками й бійцями «Беркута».

«Сьогодні Київ став середовищем для розмноження різного роду провокацій і провокаторів. Політики, які вели людей під суд, не могли не розуміти, що там буде «Беркут». В будь-якій країні світу, навіть найбільш демократичній, спротив правоохоронцям закінчується однаково. Цього можуть не розуміти прості люди, але це добре розуміють політики, і вони не повинні використовувати людей, як таран для досягнення своїх амбіцій. Мені дуже шкода тих людей, які постраждали в результаті того, що були використані опозиційними політиками. Людей повели на свідому провокацію, й це очевидні речі!», - сказала Герман.

За її словами, наразі дуже важливо розуміти, як вийти з цієї ситуації. Депутат зауважила, що формат круглих столів за участі політиків вже вичерпав себе.

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«Потрібно, аби роль рятівника ситуації брав на себе парламент. Потрібно, щоб у парламенті невелика кількість людей, скажімо, троє від опозиції і стільки ж від влади – сіли в кабінеті і доти звідти не виходили, поки б не знайшли компромісів. Мова ультиматумів тут вживатись не може, бо це війна, а в українській війні не буде переможців. Ми всі в ній постраждаємо, тому мову ультиматумів потрібно відкинути і вживати в цьому діалозі мову державників, людей, які розуміють ціну української незалежності. Потрібно негайно шукати компроміс в парламенті. Інакше ця інфекція провокацій, яка так щедро плодиться у Києві, може призвести до непередбачуваних наслідків», - наголосила Герман.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції.

Під час сутичок, що сталися біля суду, міліція побила двох народних депутатів від ВО «Свобода» – Едуарда Леонова та Юрія Бублика, а також екс-міністра внутрішніх справ, лідера руху «Третя українська республіка» Юрія Луценка.

Також після сутичок з бійцями спецпірозділу “Беркут” біля Києво-Святошинського райсуду було госпіталізовано шістьох постраждалих активістів.

Разом з тим, за даними міліції, вчора біля суду близько 20 працівників «Беркуту» отримали різні ушкодження. Проти активістів відкрито декілька кримінальних проваджень за фактами хуліганства, насильства щодо працівників правоохоронних органів та втручання в діяльність судових органів.

Також столична прокуратура відкрила провадження щодо застосування сили до громадян бійцями спецпідрозділу МВС «Беркут».

За даними КМДА, під час акцій протесту активістів біля Києво-Святошинського районного суду та поблизу Святошинського райуправління міліції за медичною допомогою до лікарів звернулося 17 осіб.

Довідка УНІАН. 10 січня Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам “васильківської справи” - по 6 років ув'язнення.

22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза і помічника депутата Володимира Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну в Борисполі. Сам пам’ятник на той момент уже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.