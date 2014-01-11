У Харкові журналіст заявляє, що бійці «Беркуту» вдарили його електрошокером за відеозйомку

Як передає кореспондент УНІАН. про це сьогодні повідомив журналістам сам Черемський.

За його словами, інцидент стався сьогодні, 11 січня, близько 12.45 на вулиці Гіршмана в центрі міста. Черемський розповів, що на вулиці він побачив два автобуси без номерних знаків з тонованими вікнами. Журналіст зазначив, що як тільки він почав відеозйомку автобусів, до нього підійшли працівники «Беркуту» та наказали припинити зйомку. Почувши відмову, один із «беркутівців» підійшов ззаду та застосував електрошокер.

За словами журналіста, після цього його кілька разів вдарили по нирках, розбили камеру вартістю близько 23 тис грн та затягли до автобуса.

Черемський повідомив, що він написав заяву про скоєння злочину.

На брифінгу начальник першого слідчого відділу прокуратури Харківської області Микола Желяков підтвердив інформацію про звернення Черемського до міліції з приводу нападу на нього працівників «Беркуту».

За словами Желякова, інформація про інцидент внесена до ЄРДР за попередньою кваліфікацією «перевищення влади» (ч.2 ст 365 Кримінального кодексу України). На цей час створено слідчо-оперативну групу, проводяться першочергові слідчі дії, призначено судово-медичну експертизу.

Прокурор додав, що після проведення першочергових слідчих дій кваліфікацію злочину може бути змінено.

У відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області УНІАН повідомили, що заяву Черемського внесли до Журналу єдиного обліку правопорушень. Розпочалася перевірка.

Водночас у міліції спростували слова Черемського.

«На даний момент встановлено, що описані журналістом події в більшій своїй частині не відповідають дійсності. Ініціатором даної ситуації виявився сам представник ЗМІ, який без будь-яких пояснень намагався проникнути до автобусу, в якому знаходилися бійці спецпідрозділу «Беркут»», - йдеться в повідомленні міліції.

У міліції підкреслили, що «жодних засобів фізичного впливу у відношенні вказаного громадянина працівники міліції не застосовували».