Луценкові після переведення у звичайну палату стало гірше - дружина

Про це заявила дружина екс-міністра, народний депутат від фракції ”Батьківщина” Ірина Луценко, передає телеканал 24.

«Сьогодні набагато гірше», - сказала Ірина, додавши, що в її чоловіка часто паморочиться голова. Також вона зазначила, що у екс-міністра - період реабілітації після вживання великої кількості медпрепаратів.

На тему: У Луценка закрита черепно-мозкова травма і струс мозку

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 11 січня під Святошинським РВВС у Києві ”Беркут” побив Луценка та ще кількох людей. Йому розбили голову. Як повідомила дружина Луценка, екс-міністр втратив свідомість. В екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми. Він отримав 8 ударів кийком.

Після сутичок із бійцями спецпідрозділу ”Беркут” біля Києво-Святошинського районного суду Київської області госпіталізовано 4 постраждалих активістів.