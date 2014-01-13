Активісти Євромайдану заблокували входи і виходи МВС, вимагаючи відставки Захарченка (фото)
Активісти Євромайдану пікетують будівлю МВС, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та правоохоронців, причетних до побиття активістів Євромайдану
Кілька сотень активістів Євромайдану пікетують будівлю Міністерства внутрішніх справ, повідомляє портал "Коментарі".
Біля будівлі МВС на вул. Богомольця, 10 кілька сотень людей блокують входи і виходи на територію міністерства. Основною вимогою мітингувальників є відставка міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та правоохоронців, причетних до побиття активістів Євромайдану.
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Крім того, активісти проводять під МВС імпровізований вертеп: вони завели коляду «Над Вертепом звізда ясна ...».
«Ніхто з МВС за коляду не подякував, тому люди закидали копійками асфальт під міністерством, кажуть - на дорогу Захарченку в Сибір», - повідомляє журналістка Inna Nerodyk у себе в Twitter.