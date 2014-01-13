Активісти Євромайдану заблокували входи і виходи МВС, вимагаючи відставки Захарченка (фото)

Кілька сотень активістів Євромайдану пікетують будівлю Міністерства внутрішніх справ, повідомляє портал "Коментарі".

Біля будівлі МВС на вул. Богомольця, 10 кілька сотень людей блокують входи і виходи на територію міністерства. Основною вимогою мітингувальників є відставка міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та правоохоронців, причетних до побиття активістів Євромайдану.

Читайте також: Свободівці виламали двері в будівлю МВС

Крім того, активісти проводять під МВС імпровізований вертеп: вони завели коляду «Над Вертепом звізда ясна ...».

«Ніхто з МВС за коляду не подякував, тому люди закидали копійками асфальт під міністерством, кажуть - на дорогу Захарченку в Сибір», - повідомляє журналістка Inna Nerodyk у себе в Twitter.