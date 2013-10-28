Свободівці виламали двері в будівлю МВС

Про це повідомили УНІАН у прес-службі політсили. Під час пікету виламали двері в міністерство.

За інформацією прес-служби партії, наразі біля МВС присутні рідні та побратими більш як двадцяти свободівців, яких переслідує міліція. Учасники акції тримають портрети націоналістів, які потрапили під політичні репресії та переслідування.

На заході також присутні голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок та народні депутати від цієї політсили Андрій Іллєнко, Олексій Кайда, Ігор Сабій, Юрій Сиротюк, Святослав Ханенко, Ігор Янків, Олег Гелевей та Ігор Мірошниченко.

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За даними прес-служби ВО «Свобода», центральний вхід до МВС було зачинено, а всіх співробітників відправляють до чорного ходу. Народні депутати від ВО «Свобода» на чолі з Тягнибоком намагалися потрапити до будівлі міністерства, але їх не впускають.

Пізніше, за даними прес-служби, «міліція під натиском активістів виламала вхідні двері до МВС. Коли народні депутати та журналісти потрапили всередину, в холі будівлі їх зупинили озброєні табельною зброєю бійці спецпідрозділу «Беркут». Після того до опозиціонерів вийшов заступник міністра Ратушняк, який повідомив, що може їх прийняти тільки у приймальні громадян. Депутати пояснили міліційному чиновникові, що він повинен діяти чітко в рамках вимог закону, відтак він був змушений пропустити їх на територію міністерства».