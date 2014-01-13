Коментар редакції УНІАН з приводу заяви прокуратури міста Києва

13 січня цього року прокуратура міста Києва розповсюдила інформаційне повідомлення (сторінка на офіційному веб-сайті прокуратури: http://www.kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=133144), яке завдає шкоди репутації інформаційного агентства УНІАН.

Повідомлення стосується спростування інформації, опублікованої агентством об 11:15 13 січня 2014 року під заголовком «В рамках розслідування справи про побиття Луценка та інших громадян допитано кілька десятків свідків – прокуратура». Текст новини наведено нижче.

Прес-служба прокуратури міста Києва у своєму повідомленні стверджує: «з прикрістю вимушена констатувати неприйнятні дії з боку інформаційного агентства «Уніан», які полягали у публікації неіснуючої новини від імені прокуратури столиці. Сьогодні на офіційній Інтернет-сторінці зазначеного інформаційного агентства під заголовком «Прокуратура відзвітувала про розслідування у справі Луценка» з’явилася відповідна новина з посиланням на прокуратуру м. Києва.

Оскільки, після спілкування працівників прес-служби відомства з колегами-журналістами останні визнали той факт, що прокуратура подібних коментарів не надавала, новина із сайту «Уніан» була видалена.

Більш того, журналісти агенції навіть не зверталися до прес-служби столичної прокуратури за офіційним коментарем».

Редакція УНІАН вважає за потрібне роз’яснити ситуацію для читачів та передплатників, оскільки, за нашим переконанням, звинувачення прес-служби прокуратури міста Києва є необґрунтованими

О 10:59 13 січня кореспондент Департаменту виробництва новин інформаційного агентства УНІАН Євген Дем’янов за телефоном, номер +38-050-869-40-ХХ, яким користується Яна Соболевська, прес-секретар, начальник прес-служби прокуратури міста Києва, зв’язався з пані Соболевською і попросив надати коментар з приводу того, як відбувається розслідування інциденту з побиттям колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка та інших громадян в ніч з 10 на 11 січня цього року поблизу Святошинського РВ МВС міста Києва. Зокрема, кореспондент Дем’янов поставив Яні Соболевській такі запитання: «Чи ідентифіковані посадові особи спецпідрозділу МВС «Беркут», бійці якого застосували силу щодо Луценка і інших громадян?», «Чи був допитаний у зв’язку з розслідування інциденту сам Луценко?», «Чи є конкретні підозрювані у нанесенні побоїв Юрію Луценку?».

Відповіді Яни Соболевської були наступними: «Бійці «Беркута» не ідентифіковані», «Юрій Луценко не допитаний, оскільки не може давати свідчення через стан здоров’я», «Підозрюваних немає, але розслідування йде, допитано декілька десятків свідків, в тому числі – працівники міліції».

Виходячи з отриманої інформації, кореспондент Дем’янов підготував для публікації в інформаційних продуктах агентства УНІАН новину наступного змісту:

«В рамках розслідування справи про побиття Луценка та інших громадян допитано кілька десятків свідків – прокуратура

Київ. 13 січня. УНІАН. В рамках розслідування кримінального провадження за фактом побиття працівниками «Беркуту» екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та інших громадян допитано кілька десятків свідків та опитано працівників міліції.

Про це УНІАН повідомили у столичній прокуратурі, зауваживши, що наразі слідчі чекають, коли стан здоров'я дозволить Луценку спілкуватись зі слідчими, щоб отримати покази від нього.

Разом з тим у прокуратурі сказали, що поки не встановлено безпосередньо тих працівників міліції, які били людей, оскільки необхідно отримати покази від всіх потерпілих.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 11 січня під Святошинським РВВС у Києві "Беркут" побив Луценка та ще кількох людей. Екс-міністру розбили голову. Як повідомила дружина Луценка, він втратив свідомість. В екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми. Він отримав 8 ударів кийком».

О 12:26 (російськомовна версія сайту) та 12:34 (україномовна версія сайту) дана новина була взята випусковими редакторами сайту UNIAN.UA з інформаційної стрічки агентства та опублікована на сайті.

Після цього, о 13:15, співробітниця прес-службі прокуратури міста Києва Яна Соболевська зателефонувала кореспонденту УНІАН Дем’янову та заявила, що не говорила раніше сказаних нею слів і попросила видалити із сайту UNIAN.UA відповідну новину, пообіцявши незабаром надати уточнену офіційну інформацію про хід розслідування інциденту біля Святошинського РВ МВС.

Кореспондент Дем’янов пішов на зустріч проханню пані Соболевській та звернувся до редакторів сайту UNIAN.UA з проханням тимчасово прибрати новину з веб-сайту задля того, щоб незабаром опублікувати оновлену. Разом із тим, у інших інформаційних продуктах агентства новина залишилась опублікованою без змін, оскільки у редакції не було причин сумніватися у її достовірності.

Однак, саме після цього прокуратура розповсюдила звернення до ЗМІ, яке, на нашу думку, не є правдивим та шкодить репутації агентства УНІАН.

А трохи згодом прокуратурою міста Києва було розповсюджено офіційне повідомлення:

«13.01.2014

Про хід розслідування за нещодавніми подіями у Святошинському районі столиці

Розслідування за фактами подій в ніч з 10 на 11 січня у Святошинському районі столиці триває.

Слідчими прокуратури у ході кримінального провадження вже допитано 45 осіб серед яких свідки, потерпілі, правоохоронці та медики.

Крім того, подружжя Луценків лише сьогодні погодилися надати свідчення у справі.

У рамках розслідування призначено 5 судово-медичних експертиз. У слідчих в наявності є близько 40 Гб відеоматеріалів з місць подій, які наразі ретельно вивчаються та опрацьовуються».

Як видно з цього повідомлення, воно містить дві відмінності від тексту новини УНІАН, написаною після телефонної розмови кореспондента Дем’янова з пані Соболевської: 1) уточнено кількість допитаних осіб; 2) додано інформацію про те, що згоду на допит слідчими подружжя Луценків дало 13 січня.

Наразі співробітники УНІАН хочуть вірити в те, що така реакція прес-служби прокуратури міста Києва є непорозумінням.