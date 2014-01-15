На площі перед Верховною Радою триває мітинг прихильників влади

Як передає кореспондент УНІАН, біля встановленої там сцени зібралися близько 2 тис. осіб. Вони тримають прапори Партії регіонів та державні прапори. Зі сцени лунає музика, виступають народні депутати й активісти.

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Підходи до будівлі парламенту охороняють шеренги міліціонерів. Правоохоронці пропускають людей в урядовий квартал лише за службовими посвідченнями, картками акредитації журналістів та за паспортами, якщо люди проживають за периметром урядового кварталу.