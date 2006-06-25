УНП відмовила Костенку

Українська народна партія на своєму позачерговому з`їзді, який відбувся 24 червня в Києві, переобрала керівництво. Головою партії на новий термін обрано Юрія КОСТЕНКА, який обіймав цю посаду з 1999 р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, посаду першого заступника зберіг за собою Іван ЗАЄЦЬ, заступниками обрано президента ЗАТ "Оболонь" Олександра СЛОБОДЯНА, Антона БУТЕЙКА та голову Тернопільської обласної організації УНП, яка на виборах-2006 досягла найкращого результату, Ярослава ДЖОДЖИКА.

Обрано також новий склад Центрального проводу партії. Критерієм для його формування стали в першу чергу результати, досягнуті на останніх парламентських та місцевих виборах.

Під час проведення передз`їздівських обласних конференцій відбулася зміна майже половини керівників обласних організацій УНП – зокрема, Полтавської, Одеської, Рівненської, Львівської, Івано-Франківської, Донецької, Кіровоградської та Запорізької.

Довідка УНІАН. УНП брала участь у виборах до Верховної Ради України 26 березня 2006 року у складі Українського народного блоку Костенка і Плюща, за який проголосували 1,87% виборців.