У Одесі створена громадська платформа «ГроМайдан»

Він додав, що київські події повинні перерости в громадянський рух, який охопить велику кількість людей по всій Україні. Основна ідея Майдану, за словами Дубенка, повне перезавантаження влади, а також - кожної людини, «щоб змінити світ навколо себе».

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«Основним завданням, яке ставить перед собою майданчик, - створення найпотужнішого медіа-пулу телевізійних каналів, радіо , інтернет-видань, в який будуть запрошені люди, яких до цього деякі навіть взагалі ніколи не чули», - заявив Дубенко. Він стверджує, що мова про людей, які не мають відношення до політики.

«Ми дамо можливість простим людям виступати. Мова йде про 4 ефіри на місяць на 8-10 місцевих телеканалах, а потім і на центральних каналах, не рахуючи інтернет-ЗМІ, радіо», - уточнив Дубенко.

Як стверджує Дубенко, на платформі не буде цензури, «якщо ідеї матимуть сенс».

Серед питань, які планують підняти представники «ГроМайдану», - захист пам'яток культурної спадщини та узбережжя Чорного моря від незаконної забудови.