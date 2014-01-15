Застосування сили проти Майдану змусить США розглянути широкий спектр санкцій щодо української влади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на сенатських слуханнях щодо політичної кризи в Україні заявила помічник Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд.

Відповідаючи на запитання голови комітету Сенату США із закордонних справ Роберта Менендеса, який сказав чи уряд США розглядає питання санкцій та візових обмежень, пані Нуланд відповіла: "Всі ці засоби в руках уряду є на столі, включно з тими, які ви згадали."

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Голова комітету сенатор Менендес (демократ зі штату Нью-Джерзі) сказав, що санкції та візові обмеження мають бути "серйозно розглянуті, коли ми й надалі бачитимемо застосування сили проти окремих громадян, які лише мирно демонструють в своїй країні, щоб висловити свою опозицію до порушень прав на людську гідність."