Ранкове засідання Верховної Ради відкрито (оновлено)
11:15, 16 січня 2014Політика
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Ранкове засідання парламенту оголосили відкритим
Рада розпочала роботу
Перший заступник голови Верховної Ради України Ігор Калєтнік відкрив ранкове засідання парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, засідання він відкрив із сесійної зали, а не із президії.
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У залі засідань зареєструвався 261 народний депутат.
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