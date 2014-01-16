Ранкове засідання Верховної Ради відкрито (оновлено)

Ранкове засідання парламенту оголосили відкритим

Перший заступник голови Верховної Ради України Ігор Калєтнік відкрив ранкове засідання парламенту. Як передає кореспондент УНІАН, засідання він відкрив із сесійної зали, а не із президії. На тему: Трибуна в Раді знову заблокована опозицією У залі засідань зареєструвався 261 народний депутат.

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