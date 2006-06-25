Програма другого дня святкування Дня молоді

Другий день в Україні відзначають День молоді.

У Києві святкування традиційно відбуватимуться на Контрактовій площі, Хрещатику та Майдані Незалежності, передає “5 канал”.

Біля Києво-Могилянської академії вдень стартує фестиваль брейк-дансу. На головній вулиці країни з третьої години можна буде зіграти у вуличний футбол та подивитися показові виступи з бойового гопака, а ввечері відбудеться святковий концерт. Серед інших співатимуть гурти “Друга ріка”, “Тартак” та співачка Марія БУРМАКА.

Очікується, що зі святом молодь привітають Президент України Віктор ЮЩЕНКО та мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.