Рада ввела відповідальність за наклеп

Яу передає УНІАН, Кримінальний кодекс України доповнений статтею про "Наклеп".

Депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко та Володимир Олійник, які виступили авторами цього закону, визначають наклеп, як "умисне поширення завідомо недостовірних відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи".

В якості покарання за наклеп передбачено штраф до 50 (850 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до 1 року.

Наклеп у творі, що публічно демонструється, у ЗМІ або в Інтернеті, а так само вчинений особою, раніше судимою за наклеп, карається штрафом від п'ятдесяти (850 гривень) до трьохсот (5100 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 1 року.

Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, тепер може каратися виправними роботами на строк від 1 до 2 років або обмеженням волі на строк до 2 років.